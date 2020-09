Actualidade

O futebolista internacional português Rúben Dias transferiu-se do Benfica para os ingleses do Manchester City por 68 milhões de euros (ME), que poderão ser acrescidos de mais 3,6 ME, anunciou hoje o clube lisboeta.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias", pelo montante de 68 ME, que poderá ascender a 71,6 ME "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City".

O vice-campeão nacional de futebol e líder da I Liga, em igualdade com FC Porto e Santa Clara, precisa que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City".