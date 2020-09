Covid-19

O México registou 187 mortos e 3.886 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 76.430 e o de casos para 730.317, de acordo com as autoridades.

O México ocupa o quarto lugar no mundo em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e é o sétimo em número de casos.

Os registos oficiais no México têm sido questionados desde o início da pandemia, pois as autoridades decidiram fazer poucos testes diagnósticos e concentrarem-se em preparar os hospitais para evitar a saturação.