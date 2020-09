Actualidade

A Argentina registou 206 mortos e 8.841 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 15.749 e de casos para 711.325, de acordo com as autoridades.

O Ministério da Saúde informou no sábado que a província de Buenos Aires continua a ser aquela com o maior número de casos confirmados até o momento (401.862), seguida pela capital do país, com 123.288 infeções confirmadas, 628 delas notificadas no sábado.

As autoridades salientaram ainda que 565.935 pacientes foram dados como recuperados.