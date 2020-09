Covid-19

Timor-Leste registou hoje um novo caso da covid-19, o 28.º desde o início da pandemia, um cidadão estrangeiro que entrou pela fronteira terrestre com a Indonésia, anunciou uma responsável do Governo.

Odete da Silva, diretora dos Serviços de Saúde, disse em conferência de imprensa que se trata de um cidadão que foi testado no dia 23 de setembro, cujo resultado foi conhecido na noite de domingo e que está já em isolamento no Centro de Vera Cruz.

A responsável do Governo disse que o cidadão em causa entrou legalmente pela fronteira, notando, porém, a crescente preocupação do executivo pelas entradas ilegais, que só este mês atingiram as 385 pessoas.