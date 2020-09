EUA/Eleições

Donald Trump e Joe Biden disputam uma das eleições presidenciais mais renhidas dos últimos tempos, mas grande parte do esforço de campanha não tem sido contra o adversário, mas a tentar juntar fações internas de cada partido.

Embora o sistema político americano assente no bipartidarismo, o que teoricamente favoreceria a união em cada um destes dois partidos, mais do que nunca o divisionismo impera.

O partido democrata não conseguiu sarar as feridas das eleições primárias e enfrenta grandes cisões internas. No partido republicano, Donald Trump não é visto como líder do partido e há várias fações em disputa.