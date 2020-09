Covid-19

Um spray nasal desenvolvido para reforçar o sistema imunológico contra a gripe e as constipações demonstrou, em provas pré-clínicas, que pode travar a reprodução viral de covid-19, disse hoje a empresa biotecnológica australiana responsável pela investigação.

A empresa Ena Respitarory, que desenvolve o produto INNA-051 indicou em comunicado que as provas realizadas com furões, coordenadas pelo subdiretor do organismo da Saúde Pública de Inglaterra, Miles Carroll, revelaram uma eficácia de 96%.

A empresa australiana indicou também que o estudo, publicado hoje no portal de investigação biomédica bioRxiv proporcionou provas de que a molécula sintética INNA-051 pode ser utilizada como método de terapia antiviral preventiva e complementar os programas de vacinação.