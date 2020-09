Navalny

A chanceler alemã, Angela Merkel, visitou Alexei Navalny no hospital de Charité, em Berlim, onde o opositor russo recebeu tratamento após ser envenenado com um agente nervoso do grupo Novichok, segundo o semanário alemão Der Spiegel.

Na sua edição digital, o semanário sublinhou que a visita decorreu de forma "estritamente confidencial" e acrescentou que, com este "gesto pouco usual", a chanceler demonstrou a solidariedade do Governo alemão para com Navalny.

Esta visita secreta é, de acordo com a publicação, mais um sinal do quanto Merkel se sente comprometida com o líder da oposição, do quanto a chanceler está relutante em deixar o caso passar e de que não cederá até que a verdade seja conhecida.