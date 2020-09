Covid-19

A Linha SNS24 recebeu este ano, em média, mais de 7.000 chamadas por dia, totalizando cerca de 1,9 milhões, um aumento de quase 80% em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados avançados à Lusa.

Desde o início da pandemia de covid, em março deste ano, que a autoridade de saúde nacional (Direção-Geral de Saúde) apelou à população para que, em caso de sintomas da doença, ligasse em primeiro lugar para este serviço.

"Entre os dias 01 de janeiro e 24 de setembro, o SNS24 atendeu 1.906.644 chamadas. Em comparação com o período homólogo do ano anterior, já foram atendidas mais 840.844 chamadas, o que traduz um crescimento de 79%", adiantam os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).