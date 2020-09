Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, encontrou-se hoje com o homólogo grego, Nikos Dendias, e ambos concordaram na necessidade de resolver pacificamente a tensão com a Turquia sobre a jurisdição das zonas reclamadas por Ancara no Mediterrâneo oriental.

"Os Estados Unidos e a Grécia partilham dos mesmos pontos de vista sobre o Mediterrâneo Oriental e reafirmam a convicção de que a questão sobre os limites marítimos deve ser resolvida pacificamente", refere uma nota conjunta dos dois países após a reunião entre Mike Pompeo e o chefe da diplomacia grega em Salónica.

"Reitera-se o empenhamento na cooperação entre aliados da Aliança Atlântica, usando todos os meios à disposição no sentido de salvaguardar a estabilidade e a segurança regional", acrescenta a declaração dos dois responsáveis, grego e norte-americano.