Covid-19

O número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19 identificado no bloco operatório do hospital de Beja subiu de 26 para 30, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Na atualização hoje divulgada da informação relativa ao surto detetado na quinta-feira, a ULSBA indica que já há 30 infetados confirmados, mais quatro em relação aos 26 de domingo.

Trata-se de 13 enfermeiros, nove médicos, cinco assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e um técnico de diagnóstico e terapêutica e todos têm "apenas sintomas ligeiros" e estão em isolamento em casa, refere a ULSBA, que gere o hospital de Beja.