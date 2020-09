Actualidade

O município do Sabugal vai investir 470 mil euros no projeto de conservação e reabilitação do castelo de Alfaiates, com o objetivo de oferecer melhores condições aos visitantes, foi hoje anunciado.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Vítor Proença, a empreitada já foi adjudicada e os trabalhos vão começar no início de outubro.

O castelo encontra-se "com danos muito significativos" e, de acordo com o autarca, a intervenção inclui, entre outras ações, a estabilização da torre de menagem e a criação de um miradouro.