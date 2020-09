Covid-19

Cinquenta dos 75 utentes do Lar dos Ferroviários, no Entroncamento (Santarém), testaram positivo à covid-19, havendo ainda 18 funcionários infetados, num agravamento de um surto detetado no passado dia 10, disse hoje o presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria (PS), disse à Lusa que, com a realização de novos testes a todos os funcionários e utentes, na passada semana, se verificou que o número de utentes infetados com o novo coronavírus passou de 13 para 50.