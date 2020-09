Ensino Superior

O representante dos Institutos Politécnicos saudou hoje o aumento significativo de candidatos e alunos no ensino superior, que lê como um voto de confiança das famílias, garantindo que as instituições estão preparadas para os receber.

Quase 51 mil estudantes entraram no ensino superior na 1.º fase do Concurso Nacional de Acesso, que se transformou no concurso com mais alunos colocados de sempre.

Para o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, o "aumento significativo" de alunos a entrar no ensino superior mostra que "os jovens e as famílias acreditam que o ensino superior é um investimento importante a longo prazo, apesar dos momentos de incerteza" que se vivem em relação ao futuro.