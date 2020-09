Actualidade

Os certificados de desempenho energético dos edifícios poderão passar a apresentar informação sobre o consumo de computadores, eletrodomésticos e veículos elétricos em carga, no âmbito de um projeto que a Universidade de Lisboa inicia em outubro.

Melhorar o funcionamento e a otimização energética de edifícios e equipamentos, resolvendo algumas das limitações existentes, é um dos objetivos do projeto Self Assessment Towards Optimization of Building Energy (SATO)", liderado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem início marcado para o próximo mês, segundo a instituição.

"Atualmente a avaliação energética de equipamentos não reflete as condições de utilização em cenários reais", frisou a universidade em comunicado.