Migrações

Mais de 700 migrantes da ilha grega de Lesbos, atualmente alojados num local provisório após os incêndios que atingiram o campo de Moria no início de setembro, serão hoje transferidos para a Grécia continental, indicaram fontes oficiais.

O Ministério para as Migrações grego e a Organização Internacional para as Migrações (OIM), as duas entidades que estão a coordenar a operação, informaram que 704 requerentes de asilo vão deixar hoje a ilha de Lesbos, precisando que estes migrantes pertencem a grupos designados como vulneráveis, nomeadamente mulheres desacompanhadas, grávidas, deficientes e idosos, ou são pessoas que viram os respetivos pedidos de asilo aprovados.

Devido à sua condição, estas pessoas obtiveram o levantamento das medidas de restrição geográfica e podem ser transferidas para o território continental grego, segundo precisaram as mesmas fontes.