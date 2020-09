Actualidade

A 3.ª edição do projeto "O Mundo do Vinho" decorre em Coimbra de 08 a 18 de outubro e propõe cinema, palestras, conversas, provas, uma exposição e um jantar, numa programação que gira à volta do vinho.

Num formato "mais reduzido e concentrado no tempo" face à pandemia da covid-19, a terceira edição de "O Mundo do Vinho" volta a realizar-se em Coimbra, com propostas que vão de um ciclo de cinema a um jantar vínico que procura revisitar a Bairrada, informou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Um ciclo de cinema intitulado "Vinho à Mesa", programado pelo docente da Faculdade de Letras Abílio Hernández, ou uma exposição de desenhos de Augusto Baptista no Museu Nacional Machado de Castro são algumas das propostas do projeto produzido pela associação Cultura e Risco e da autoria de Margarida Mendes Silva.