Gripe

Dez por cento das vacinas contra a gripe destinadas aos idosos vão poder ser administradas em 2.000 farmácias do país em complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, anunciou hoje o secretário de Estado-Adjunto e da Saúde.

"Além da vacinação nos centros de saúde este ano, cerca de 10% das vacinas reservadas à população com mais de 65 anos poderão ser administradas em 2.000 farmácias de todo o país graças também a um esforço e empenho" da Associação Nacional de Farmácias e da Associação de Farmácias de Portugal, "em regime de complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde", avançou António Lacerda Sales na conferência de imprensa sobre a covid-19.

No dia em que começa a primeira fase de vacinação contra a gripe, pela primeira vez em setembro para minimizar a circulação simultânea do vírus da gripe sazonal e do SARS-CoV-2, o governante destacou uma campanha que une as ordens dos Enfermeiros (OE), dos Farmacêuticos (OF) e dos Médicos (OM) ao Ministério da Saúde em "prol do sucesso desta campanha vacinal".