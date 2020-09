Actualidade

O responsável alemão para as relações transatlânticas, Peter Beyer, defendeu hoje que a Europa e os EUA devem constituir uma frente comum face "à nova guerra fria com a China", independentemente do resultado das presidenciais norte-americanas.

Em entrevista à agência France-Presse quando faltam cerca de cinco semanas para as presidenciais norte-americanas, o coordenador alemão para as relações com os Estados Unidos e o Canadá frisou que os dois aliados, União Europeia (UE) e EUA, têm mais interesses em comum do que divergências.

"A Europa e os EUA devem unir esforços para enfrentar o enorme desafio que constitui a China", disse Beyer. "A nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China já começou e vai moldar este século", considerou.