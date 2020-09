Covid-19

A diretora-geral da Saúde revelou hoje que há, neste momento, 51 surtos ativos em lares de idosos, sendo o maior número na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Nas estruturas residenciais para idosos há 51 surtos ativos neste momento", disse Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Segundo a diretora-geral da Saúde, 10 surtos estão ativos na região Norte, dois no Centro, 33 na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e três no Algarve.