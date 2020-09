Brexit

O Governo britânico reiterou hoje a intenção de avançar com legislação que vai anular provisões do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), apesar das críticas de Bruxelas.

"O Reino Unido deixa claro que essas medidas não vão ser retiradas", refere hoje num comunicado, na sequência da terceira reunião do comité misto UE-Reino Unido, organismo criado para acompanhar a implementação do Acordo

Segundo o Governo britânico, "as medidas estabelecidas na proposta de Lei do Mercado Interno do Reino Unido visam criar uma "rede de segurança" para garantir que as comunidades da Irlanda do Norte sejam protegidas".