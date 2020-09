Migrações

Mais de uma centena de migrantes foram detidos na Eslovénia, país que regista uma alta no número de entradas clandestinas, via Croácia, no espaço Schengen, anunciou hoje a polícia eslovena.

"Um total de 113 migrantes ilegais foram detidos domingo à noite em diferentes locais" próximos da cidade de Ilirska Bistrica, disse à agência noticiosa France-Presse (AFP), um porta-voz da polícia eslovena, admitindo ser "raro" que tantas pessoas sejam presas ao mesmo tempo no país.

Segundo o presidente da câmara de Ilirska Bistrica, Emil Rojc, interrogado pela rádio pública do país, o número de entradas ilegais através das fronteiras da Eslovénia aumentou.