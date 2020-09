Actualidade

O embaixador norte-americano George Glass avisou que Portugal "tem de escolher agora" entre a "parceira" China ou os "aliados" EUA em processos como o 5G, a entrada da CCCC na Mota-Engil ou a construção do terminal de Sines.

Numa entrevista publicada no sábado pelo jornal Expresso, George Glass afirmou que Portugal "tem de escolher" entre "trabalhar com os parceiros de segurança, os aliados, ou trabalhar com os parceiros económicos, os chineses", deixando em cima da mesa possíveis mudanças na relação com Portugal ao nível da Defesa e, eventualmente, da relação política entre os dois países.

Entre as "escolhas" a fazer pelo Governo português - que entretanto, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, já veio responder que "em Portugal as decisões são tomadas pelas autoridades portuguesas" - o embaixador apontou as decisões quanto à entrada das chinesas Huawei na rede 5G e CCCC no capital Mota-Engil, tendo ainda avisado que, se os chineses ganharem o concurso para o terminal Vasco da Gama, em Sines, o gás natural americano terá de encontrar outras alternativas.