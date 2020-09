Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) confirmou hoje a existência de profissionais infetados com covid-19, sem quantificar o número ou especificar as unidades ou serviços em que trabalham.

Em resposta escrita enviada à Lusa, fonte daquele centro hospitalar confirmou "a existência de profissionais do CHUA que testaram positivo para covid-19", que estão em isolamento.

"A situação está a ser monitorizada e articulada em conformidade com as orientações e protocolos da Autoridade de Saúde, encontrando-se os profissionais que testaram positivo em isolamento", lê-se na nota.