Catalunha

Os partidos e movimentos independentistas da Catalunha reagiram hoje com indignação à confirmação de inabilitação do presidente do governo regional, Quim Torra, considerando que se trata de "atentado à democracia".

O Supremo Tribunal espanhol anunciou hoje a confirmação da inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, por desobediência à junta eleitoral central.

O acórdão, aprovado por unanimidade, obriga Torra a abandonar o cargo, durante um ano e meio, alegando que o presidente do governo regional desobedeceu de forma "persistente e obstinada" à junta eleitoral central, que garante a vigilância dos atos eleitorais em Espanha.