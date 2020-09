Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) afirmou hoje que concorda "plenamente" com o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que proíbe câmaras municipais de fazerem contratos com empresas de presidentes de junta do mesmo concelho.

"Não faz qualquer sentido que haja possibilidade de um presidente de junta, que também faz parte da assembleia municipal, com direito a voto em muitas matérias, possa contrair contratos com a câmara municipal para a execução de obras no mesmo concelho", afirmou à agência Lusa Jorge Veloso.

O presidente da Anafre reagia à notícia avançada hoje pelo Jornal de Notícias que refere que um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo passa a definir ser ilegal as câmaras municipais contratarem empresas cujo sócio-gerente seja um presidente de junta de freguesia desse mesmo município.