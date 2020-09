Actualidade

O socialista Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra, apoia a proposta do PSD de deslocalização para Coimbra das sedes do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, disse hoje o autarca.

"Subscrevo integralmente a proposta. Não tenho dúvida nenhuma de que o Tribunal Constitucional será bem acolhido na cidade", referiu o autarca, no período antes da ordem do dia da reunião ordinária do município.

Dando exemplos de outros países em que os tribunais superiores estão descentralizados, como a Alemanha, Manuel Machado considerou a proposta do PSD "importante" e merecedora do seu "total apoio".