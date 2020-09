Covid-19

O número de pessoas infetadas com covid-19 na Casa de Saúde do Telhal, em Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra, subiu para 24, disse hoje o vereador da Saúde da Câmara Municipal, Eduardo Quinta Nova.

Em declarações à agência Lusa, o vereador confirmou que, depois de se terem realizado 214 testes, há a registar 24 casos positivos, dos quais 15 são utentes e nove profissionais de saúde.

"Todos os casos, quer de utentes, quer de trabalhadores, estão assintomáticos. Os utentes estão isolados numa unidade da casa de saúde e os trabalhadores, naturalmente, estão a fazer o confinamento no seu domicílio", revelou o vereador.