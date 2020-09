Actualidade

A bolsa de Lisboa pôs hoje fim a um ciclo de sete sessões em queda e encerrou com o índice PSI20 a subir 2,33% para 4.088,54 pontos, acompanhando os ganhos expressivos das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, houve 14 em alta, três em baixa e uma inalterada. A Semapa liderou as subidas com um ganho de 6% para 7,60 euros, destacando-se igualmente a subida do banco BCP de 4,17% para 0,08 euros.

No resto da Europa, Frankfurt somou 3,22%, Milão 2,47%, Madrid 2,46%, Paris 2,40% e Londres terminou a sessão com uma valorização de 1,46%.