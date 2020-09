Covid-19

A próxima sessão plenária do Parlamento Europeu, no início de outubro, realiza-se em Bruxelas em vez de na cidade francesa de Estrasburgo, devido ao aumento de casos de covid-19 em França, anunciou hoje o presidente da assembleia europeia.

"Infelizmente, dado o aumento da taxa de transmissão do vírus em França, incluindo no Baixo Reno, e à luz de recomendações de saúde pública, temos de reconsiderar a deslocação de eurodeputados e pessoal do Parlamento Europeu", afirma o presidente da assembleia europeia, David Sassoli, numa declaração hoje enviada à imprensa em Bruxelas.

Isto significa, então, que a próxima sessão plenária da instituição, que decorre entre segunda e quinta-feira da próxima semana, "terá lugar em Bruxelas", acrescenta.