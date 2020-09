Nagorno-Karabakh

O Conselho de Segurança da ONU tem prevista para terça-feira uma reunião de emergência à porta fechada sobre o Nagorno-Karabakh, onde desde o fim de semana se registam violentos combates, indicaram fontes diplomáticas citadas pela agência noticiosa AFP.

Alemanha e França estão na origem desta iniciativa, mas outros membros do Conselho (Estónia, Bélgica, Reino Unido) apoiam a iniciativa, precisaram as mesmas fontes.

O regresso do conflito armado a esta região separatista arménia do Nagorno-Karabakh, ocorre em plena Assembleia geral da ONU e está a suscitar receios sobre uma guerra em larga escala entre a Arménia e o Azerbaijão no Cáucaso do sul, onde Ancara e Moscovo disputam zonas de influência.