Actualidade

Um novo ataque armado contra várias viaturas no centro de Moçambique matou no domingo duas pessoas e feriu com gravidade outras quatro, incluindo duas crianças, disseram hoje à Lusa testemunhas e autoridades.

O incidente aconteceu numa estrada rural no interior da província de Manica, onde um grupo armado metralhou, ao início da noite de domingo, uma coluna de viaturas que circulavam em Dombe, junto à estrada regional 260, que liga os distritos a sul da região à capital, Chimoio, contaram os sobreviventes.

O grupo armado entrou na estrada em que circulavam os veículos e mandou-os parar.