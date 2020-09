Actualidade

O treinador da equipa principal de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, recebeu hoje o Dragão de Ouro para Treinador do Ano, galardão entregue pelo presidente do clube, Pinto da Costa.

O treinador portista venceu o prémio pela segunda vez na carreira, sendo o primeiro a alcançar esse feito no que diz respeito ao futebol.

Sérgio Conceição agradeceu a Pinto da Costa o prémio e afirmou que o FC Porto tem "a hegemonia do futebol nacional", frisando que é o "clube em Portugal que leva mais alto a bandeira" nas competições europeias.