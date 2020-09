Covid-19

A Madeira registou hoje seis novos casos de covid-19, elevando para 60 o total de infeções ativas no arquipélago, revelou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), referindo também que há mais um recuperado.

O boletim epidemiológico do IASAÚDE esclarece que os novos casos foram detetados no âmbito da operação de rastreio no Aeroporto da Madeira, tratando-se de quatro viajantes oriundos da Polónia e dois de França.

A Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 218 casos confirmados de covid-19.