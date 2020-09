Actualidade

O presidente inabilitado da Catalunha (Espanha), Quim Torra, denunciou hoje o "golpe arquitetado" pelo Estado com o objetivo de o destituir, e considerou que a única maneira de a região alcançar a independência é "através do colapso democrático".

Durante uma declaração aos jornalistas no Palau de la Generalitat, em Barcelona, Torra criticou, citado pela agência espanhola Efe, o "golpe arquitetado pelo Estado", acrescentando que "a única forma de avançar é através do colapso democrático" com vista à independência da Catalunha e para "deixar para trás o regime de 1978".

Ladeado pelos vereadores, a declaração de Quim Torra ocorreu depois de uma reunião com o Governo espanhol.