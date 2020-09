Venezuela

A oposição venezuelana voltou hoje a apelar às Forças Armadas da Venezuela (FAV) para retirarem o apoio ao regime do Presidente Nicolás Maduro que, afirma, prepara um novo ataque contra a população, com o propósito de "manter-se no poder".

"O regime organiza-se para uma nova ofensiva contra os cidadãos. A violação dos Direitos Humanos passará de sistemática a massiva. A fogo e sangue buscarão continuar no poder", afirmou o ex-comissário Iván Simonóvis, representante do líder opositor Juan Guaidó, através da sua conta no Twitter.

Nomeado por Juan Guaidó como comissário especial para a "Segurança e Inteligência (serviços de informação)", Simonóvis acompanhou a mensagem com um vídeo onde lembra às FAV que há casos de "oficiais militares" que foram "perseguidos" e "torturados" pelo regime.