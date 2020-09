Actualidade

O presidente da Câmara de Chaves manifestou hoje preocupação pela demora no arranque das obras do bloco operatório do hospital e desagrado pela falta de compromisso do Governo para a criação de um serviço de paliativos.

Nuno Vaz falava aos jornalistas após uma reunião que promoveu hoje com a ministra da Saúde, Marta Temido, onde participaram, entre outros, um vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e todo o conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), ao qual pertence a unidade de Chaves, no distrito de Vila Real.

O autarca socialista mostrou a sua preocupação pela "delonga inexplicável" no arranque das obras no bloco operatório.