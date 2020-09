Actualidade

O presidente do FC Porto admitiu hoje que é de sua vontade que Sérgio Conceição se mantenha como treinador da equipa principal de futebol dos 'dragões' e afirmou ter "uma conversa marcada" para breve.

"Vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo. A minha vontade é que o Sérgio Conceição continue. Vamos deixar passar este período, mas depois da tempestade vem a bonança. Em três anos ganhamos dois campeonatos e é justo que ele continue no FC Porto com tempos mais fáceis. Desejo que continue no FC Porto", disse.

Em entrevista ao Porto Canal, e em dia do 127.° aniversário do FC Porto, o dirigente voltou a comparar Sérgio Conceição a José Maria Pedroto.