A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, apontou, na segunda-feira, que "há quem tenha vontade de ter uma crise política", e que o PS habitualmente utiliza este argumento quando "as negociações são mais incómodas".

"O BE não está a trabalhar para uma crise política, está a trabalhar para soluções para um Orçamento do Estado. Tenho ouvido falar muito de crise política, às vezes parece-me que há quem tenha vontade de ter uma crise política. Não é o caso do Bloco", disse Catarina Martins em entrevista ao programa "Polígrafo SIC", na SIC Notícias.

A coordenadora do BE acrescentou que o PS, "quando acha que as negociações são mais incómodas, normalmente, fala de crise política, já o fez várias vezes no passado".