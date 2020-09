Actualidade

A Argentina registou 364 mortos e 11.807 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 16.113 e de casos para 723.132, de acordo com as autoridades.

O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que a província de Buenos Aires continua a ser aquela com o maior número de casos confirmados até o momento (406.406) seguida pela capital do país, com 124.075 infeções confirmadas, 628 delas notificadas no sábado.

As autoridades salientaram ainda que 576.715 pacientes foram dados como recuperados.