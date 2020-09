Covid-19

O México registou 173 mortos e 3.400 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 76.603 e o de casos para 733.717, de acordo com as autoridades.

Os registos oficiais no México têm sido questionados desde o início da pandemia, pois as autoridades decidiram fazer poucos testes diagnósticos e concentrarem-se em preparar os hospitais para evitar a saturação.

As autoridades admitiram que há uma subnotificação do número de casos e óbitos. As autoridades estimam que o número de mortos pode, neste momento, já ter superado 89.500.