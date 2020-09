Covid-19

O Instituto Cultural de Macau anunciou ter cancelado o Desfile Internacional, previsto para dezembro próximo, por ser um evento inadequado "para as atuais medidas de prevenção de epidemias".

"Após uma avaliação cuidadosa e consideração global", o Instituto Cultural (IC) decidiu cancelar a edição anual do desfile internacional, no qual participam grupos locais e internacionais, num total de 1.800 participantes", indicou na segunda-feira à noite, em comunicado.

"Devido ao impacto da pandemia" da covid-19, "não foi possível a parte dos artistas deslocarem-se a Macau para participar no evento", e por outro lado, "tendo em conta o grande número de pessoas, a alta densidade das multidões, de muitos residentes e turistas que acompanham o evento ao longo do percurso e a estreita interação envolvida nas atuações, o formato do desfile não é adequado para as medidas atuais de prevenção de epidemias", explicou.