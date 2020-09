EUA/Eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, vão enfrentar-se hoje em Cleveland, Ohio, naquele que é o primeiro debate frente a frente dos oponentes nas presidenciais de 03 de novembro.

De acordo com as indicações da Comissão de Debates Presidenciais, uma organização não partidária, os tópicos centrais do embate serão o Tribunal Supremo, a covid-19, o estado da economia, as questões raciais e a violência nas cidades, a integridade do processo eleitoral e o histórico político de ambos.

Estes pontos foram escolhidos pelo pivô da Fox News Chris Wallace, que vai moderar a discussão na Universidade Case Western Reserve, em Cleveland.