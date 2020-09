EUA/Eleições

O especialista político Mitchell McKinney acredita que o debate presidencial que se realiza esta noite nos Estados Unidos da América (EUA) vai apresentar mais pressão para Joe Biden, com a difícil tarefa de derrotar o atual Presidente.

"Depende do próprio Joe Biden vencer ou perder", acredita o especialista em debates presidenciais Mitchell McKinney, que acrescenta que o candidato democrata parece entrar nas confrontações com uma vantagem na aprovação do público e com opiniões mais favoráveis.

O primeiro debate televisivo entre Joe Biden e Donald Trump tem uma audiência esperada de 87 milhões de pessoas, das quais apenas 5% ainda não estão decididas sobre quem querem apoiar na eleição de 03 de novembro, diz Mitchell McKinney, antigo conselheiro da comissão de debates presidenciais dos EUA e diretor do Instituto de Comunicação Política da Universidade de Missouri.