Actualidade

A bienal internacional de mulheres artistas de Macau (ArtFem) é inaugurada na quarta-feira, "na véspera da celebração da Lua", uma segunda edição com mais participação da sociedade civil, disse hoje à Lusa um dos organizadores.

Em 2018, a primeira edição da bienal foi inaugurada no Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, mas este ano a epidemia de covid-19, que chegou ao território no final de janeiro, levou ao adiamento da abertura da segunda edição para 30 de setembro, para coincidir com a festividade chinesa do bolo lunar.

Uma coincidência feliz, disse à Lusa o presidente da comissão organizadora, Carlos Marreiros, recordando que o "solstício da lua [é] também um elemento feminino, na véspera da celebração da Lua".