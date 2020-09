Covid-19

A economia da Argentina caiu 19,1% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2019, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (Indec) argentino.

No primeiro semestre do ano, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 12,6% em comparação com o mesmo período em 2019, acrescentou a mesma fonte.

A Argentina, a terceira economia da América Latina, já em recessão desde 2018, tem sofrido muito com as restrições sanitárias postas em prática para travar a epidemia de covid-19.