Covid-19

O primeiro navio de cruzeiro a navegar na Grécia depois do confinamento aportou hoje no porto de Pireu, Atenas, após terem sido detetadas mais de dez pessoas com covid-19, noticia a agência grega ANA.

O cruzeiro Mein Schiff 6, com pavilhão de Malta, é operado pela empresa de turismo alemã TUI e transporta 922 passageiros e 666 tripulantes.

Nenhum dos ocupantes do navio está autorizado a abandonar o cruzeiro, mas os especialistas do Ministério da Saúde gregos estão a bordo a proceder a exames médicos.