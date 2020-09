Actualidade

A organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional (AI) anunciou hoje a suspensão de todas as suas operações na Índia, depois de as suas contas bancárias no país terem sido congeladas "pelo Governo indiano".

"O congelamento total das contas bancárias da Amnistia Internacional Índia pelo Governo indiano, algo que foi conhecido em 10 de setembro, interrompeu completamente todo o trabalho que a organização estava a fazer" no país, declarou a AI num comunicado.

De acordo com a nota, diante dessa situação "de incessante caça às bruxas por acusações infundadas contra organizações de direitos humanos", a Amnistia Internacional "viu-se obrigada a despedir o seu pessoal na Índia e a suspender todo o seu trabalho de investigação e campanhas em curso".