Covid

Quase 90% dos inquiridos num estudo sobre o acesso aos cuidados de saúde considera que devia existir instituições exclusivas para o tratamento de doentes com covid-19 e outras "livres" para tratar as outras doenças.

O estudo, hoje divulgado na Ordem dos Médicos (OM), revela também que, para 87% dos participantes, deveria "haver alas e percursos nas instituições/serviços de saúde dedicadas à covid-19, para não misturar estes doentes com pessoas com outras doenças", e que a ida a estes serviços devia ser sempre agendada e cumprindo o horário de atendimento para evitar aglomeração de utentes.

O estudo "Acesso a cuidados de saúde em tempos de pandemia" visou auscultar as opiniões e captar as perceções dos portugueses sobre a pandemia covid-19 e o seu impacto no acesso a cuidados de saúde, tendo sido realizado com base em questionários presenciais, entre 28 de agosto e 07 de setembro, com uma amostra representativa da população portuguesa, constituída por mais de 1.000 pessoas maiores de 18 anos residentes em Portugal Continental.