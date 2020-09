Catalunha

Cinco pessoas foram detidas em Barcelona na noite de segunda-feira durante manifestações que juntaram centenas de pessoas em Barcelona contra a inabilitação de Quim Torra como presidente do governo regional da Catalunha, anunciou hoje a polícia local.

As manifestações foram convocadas pelos Comités de Defesa da República (CDR), grupos ativistas criados em 2017 para facilitar o referendo sobre a independência da Catalunha, realizado a 01 de outubro desse ano, mas depois anulado pelo Tribunal Constitucional espanhol.

Na segunda-feira, o Supremo Tribunal espanhol confirmou a inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha por desobediência à junta eleitoral central, decisão que Quim Torra classificou como um "golpe arquitetado pelo Estado", defendendo que "a única forma de avançar é através do colapso democrático" com vista à independência da Catalunha.