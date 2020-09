Covid-19

A urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital de Beja vai continuar fechada até 07 de outubro por falta de médicos devido ao surto de covid-19 que já infetou 31 profissionais da unidade, foi hoje divulgado.

Devido ao surto e à "consequente falta de médicos da especialidade" para preencher as escalas, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do hospital de Beja vai manter-se "temporariamente" fechado até às 08:00 de dia 07 de outubro, refere a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), numa informação hoje divulgada.

Enquanto o serviço estiver fechado, não há atendimento de ginecologia e obstetrícia a utentes provenientes do exterior, as quais serão encaminhadas para os hospitais públicos mais próximos, mas o internamento na especialidade mantém-se a funcionar para as internadas no hospital de Beja, explicou à agência Lusa a presidente da ULSBA, Conceição Margalha.